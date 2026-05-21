Путин рассказал, какие учения Россия проведет с Белоруссией в 2027 году

Путин: Россия и Белоруссия проведут учения «Щит Союза» в 2027 году

Россия и Белоруссия проведут военные учения «Щит Союза», заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, они будут организованы в 2027 году.

В следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза — 2027», — сказал Путин.

Ранее стартовала совместная тренировка вооруженных сил России и Белоруссии с участием президентов. Она происходила дистанционно по видеосвязи в рамках отработки применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что совместные российско-белорусские учения, проходящие с 19 по 21 мая, являются частью военного строительства и служат определенным сигналом. Он добавил, что любые подобные маневры имеют конкретный смысл.

Также Минобороны России показало полет сверхзвукового истребителя МиГ-31 со специальной боевой частью в ходе учений стратегических ядерных сил. На опубликованных кадрах была продемонстрирована подвеска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на самолет. Помимо этого был показан вылет истребителя в район патрулирования.