«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии

Западу не стоит переживать из-за совместных военных учений Белоруссии и России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, подобные маневры проводятся каждый квартал. Глава государства добавил, что такие учения часто организуют и другие ядерные державы.

Каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобные учения. Поэтому беситься не надо, — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин дистанционно по видеосвязи провели совместную тренировку вооруженных сил стран. Она прошла в рамках боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что совместные российско-белорусские учения являются частью военного строительства и служат определенным сигналом.

До этого стало известно, что учения российских ядерных сил сразу вызвали реакцию в зарубежной прессе. СМИ назвали эти маневры предупреждением для Европы. Журналисты отметили, что они напоминают о ядерном статусе России и необходимости учитывать этот фактор в международной политике.