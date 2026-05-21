В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном Punchbowl News: Пентагон истратит деньги на войну с Ираном уже в августе

Пентагон может столкнуться с нехваткой средств для продолжения боевых действий против Ирана уже в августе, заявил изданию Punchbowl News глава комитета по ассигнованиям палаты представителей США Том Коул. По его словам, для решения проблемы американский конгресс должен одобрить новый пакет финансирования.

Я очень обеспокоен, потому что у нас заканчивается время [на рассмотрение законопроекта о дополнительном финансировании по иранской операции], — сказал Коул.

Ранее сенат США впервые одобрил резолюцию, призывающую администрацию прекратить военные действия против Ирана. Процедура голосования завершилась победой документа: 50 сенаторов высказались за, 47 — против.

До этого издание Politico сообщило, что министры финансов стран G7 составили совместное заявление для главы Минфина США Скотта Бессента с просьбой повлиять на власти США, чтобы те прекратили войну в Иране. Они опасаются, что в противном случае европейский контингент будет втянут в экономическую катастрофу.