21 мая 2026 в 10:57

Минобороны Казахстана раскрыло правду о появлении НЛО над страной

Минобороны Казахстана опровергло файлы Пентагона о появлении НЛО над страной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министерство обороны Казахстана опровергло информацию о появлении НЛО над территорией страны в 1994 году, сообщает Tengrinews со ссылкой на ведомство. Силы противовоздушной обороны республики также не фиксировали ничего подобного в тот период. Об объекте упоминалось в рассекреченных документах Пентагона.

Данный факт не находит своего подтверждения. В распоряжении Министерства обороны Республики Казахстан отсутствуют доказательства или официальные заключения, свидетельствующие о фиксации на территории Республики Казахстан объектов внеземного происхождения, — говорится в сообщении.

Ранее американское оборонное ведомство начало публикацию собственных архивов, посвященных НЛО. В уже выложенных 162 папках — старые рапорты, фотографии, видео, показания очевидцев и бумаги из разных учреждений, включая NASA, ФБР и сам Пентагон.

Кроме того, глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович с недоверием отнесся к обнародованным Пентагоном документам об НЛО. Ученый усомнился, что в этих материалах есть хоть какое-то подтверждение существования инопланетного разума.

Страны СНГ
Казахстан
Пентагон
НЛО
инопланетяне
