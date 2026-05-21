Минобороны Казахстана раскрыло правду о появлении НЛО над страной

Министерство обороны Казахстана опровергло информацию о появлении НЛО над территорией страны в 1994 году, сообщает Tengrinews со ссылкой на ведомство. Силы противовоздушной обороны республики также не фиксировали ничего подобного в тот период. Об объекте упоминалось в рассекреченных документах Пентагона.

Данный факт не находит своего подтверждения. В распоряжении Министерства обороны Республики Казахстан отсутствуют доказательства или официальные заключения, свидетельствующие о фиксации на территории Республики Казахстан объектов внеземного происхождения, — говорится в сообщении.

Ранее американское оборонное ведомство начало публикацию собственных архивов, посвященных НЛО. В уже выложенных 162 папках — старые рапорты, фотографии, видео, показания очевидцев и бумаги из разных учреждений, включая NASA, ФБР и сам Пентагон.

Кроме того, глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович с недоверием отнесся к обнародованным Пентагоном документам об НЛО. Ученый усомнился, что в этих материалах есть хоть какое-то подтверждение существования инопланетного разума.