В Рособрнадзоре высказались об идее устного экзамена по истории Рособрнадзор исключил введение устного экзамена по истории в 11 классе

Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного устного экзамена по истории для учеников 11-х классов, заявил глава ведомства Анзор Музаев в ходе горячей линии по вопросам государственной итоговой аттестации в 2026 году на Радио РБК. По его словам, в настоящее время такие изменения не входят в планы федеральной службы.

Про 11 класс — пока в планах нет, не думаем об этом, — сказал Музаев.

Ранее Музаев заявил, что ЕГЭ невозможно отменить из-за отсутствия подходящей альтернативы. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и отвечает запросу общества на справедливость. Глава ведомства признал, что ЕГЭ неидеален, но он никогда не будет приятной процедурой. Он добавил, что ни одна страна мира не отказалась от экзаменов как формы отбора будущих студентов.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что детям из регионов, которые подвергаются атакам со стороны ВСУ, необходимо предоставить дополнительные дни для сдачи ЕГЭ. По его словам, также следует освободить от экзаменов выпускников, не планирующих поступать в вуз.