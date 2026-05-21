Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества

В американском штате Нью-Мексико три человека погибли после контакта с неизвестным веществом в жилом доме в городе Маунтинэйр, сообщает Associated Press. Еще более десяти сотрудников экстренных служб почувствовали недомогание после выезда на место происшествия.

По данным полиции штата, в доме обнаружили четырех человек без сознания. Трое из них скончались, еще одного доставили в больницу. После прибытия на вызов у спасателей и медиков появились симптомы — тошнота, головокружение и кашель. В больнице Университета Нью-Мексико уточнили, что около 20 человек прошли обследование после возможного контакта с веществом. Большинство были отпущены, трое остаются под наблюдением врачей.