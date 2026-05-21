21 мая 2026 в 11:53

Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества

В американском Нью-Мексико три человека погибли дома от неизвестного вещества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Нью-Мексико три человека погибли после контакта с неизвестным веществом в жилом доме в городе Маунтинэйр, сообщает Associated Press. Еще более десяти сотрудников экстренных служб почувствовали недомогание после выезда на место происшествия.

По данным полиции штата, в доме обнаружили четырех человек без сознания. Трое из них скончались, еще одного доставили в больницу. После прибытия на вызов у спасателей и медиков появились симптомы — тошнота, головокружение и кашель. В больнице Университета Нью-Мексико уточнили, что около 20 человек прошли обследование после возможного контакта с веществом. Большинство были отпущены, трое остаются под наблюдением врачей.

Следователи устанавливают природу вещества. По предварительной версии полиции, оно передается при прикосновении, а не воздушно-капельным путем, поэтому угрозы для населения нет. Мэр Маунтинэйра Питер Ньето предположил, что инцидент может быть связан с наркотическими веществами.

Ранее в школе № 3 города Тара в Омской области во время учебного процесса произошло массовое отравление детей газом. Инцидент случился из-за опрессовки газового оборудования, которую проводили всего в 250 метрах от учебного заведения.

США
штаты
отравления
пострадавшие
