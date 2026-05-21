Украинский центр подготовки специалистов БПС попал под мощный удар ВС России ударили по центру подготовки специалистов БПС на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Кроме того, за сутки были поражены цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров противника.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — заявили в Минобороны.

Также ведомство передает, что были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Удары нанесены по целям в 148 районах.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также были ликвидированы три управляемых авиабомбы ВСУ.