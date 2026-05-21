Украинский центр подготовки специалистов БПС попал под мощный удар

Вооруженные силы России нанесли удар по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Кроме того, за сутки были поражены цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров противника.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — заявили в Минобороны.
Также ведомство передает, что были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Удары нанесены по целям в 148 районах.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также были ликвидированы три управляемых авиабомбы ВСУ.