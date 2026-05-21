Нутрициолог объяснила, какие ошибки в рационе чреваты отеками

Недостаточное употребление белка и обилие простых углеводов в рационе могут привести к отекам, предупредила в беседе с Lenta.ru нутрициолог Анна Педорич. Она отметила, что такую проблему может вызвать и распитие спиртного.

Когда в организме наблюдается дефицит белка, жидкость начинает выходить в межклеточное пространство, что вызывает ее задержку, пояснила Педорич. Простые углеводы, в свою очередь, приводят к резким скачкам уровня глюкозы. Последнее провоцирует повышенную секрецию инсулина. В результате это усиливает задержку натрия и жидкости.

Специалист добавила, что иногда проблема кроется не в ошибках питания, а в образе жизни. В частности, гиподинамия замедляет венозный отток и отток лимфы. Из-за отсутствия движений жидкость застаивается в ногах и приводит к локальным отекам.

