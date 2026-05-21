Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:16

Нутрициолог объяснила, какие ошибки в рационе чреваты отеками

Нутрициолог Педорич: недостаточное употребление белка может привести к отекам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Недостаточное употребление белка и обилие простых углеводов в рационе могут привести к отекам, предупредила в беседе с Lenta.ru нутрициолог Анна Педорич. Она отметила, что такую проблему может вызвать и распитие спиртного.

Когда в организме наблюдается дефицит белка, жидкость начинает выходить в межклеточное пространство, что вызывает ее задержку, пояснила Педорич. Простые углеводы, в свою очередь, приводят к резким скачкам уровня глюкозы. Последнее провоцирует повышенную секрецию инсулина. В результате это усиливает задержку натрия и жидкости.

Специалист добавила, что иногда проблема кроется не в ошибках питания, а в образе жизни. В частности, гиподинамия замедляет венозный отток и отток лимфы. Из-за отсутствия движений жидкость застаивается в ногах и приводит к локальным отекам.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что употребление холодной еды повышает риск пищевого отравления. По ее словам, безопаснее всего есть блюдо сразу горячим либо быстро охлаждать пищу и хранить при строго определенной температуре.

Здоровье
рацион
нутрициологи
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный мажор устроил жесткое ДТП в Нижнем Новгороде: что известно, жертвы
В Кремле раскрыли, как Китай готов помочь по Украине
Врач объяснила, как замедлить старение после 65 лет
Путин вручит звезды Героев бойцам СВО в Кремле
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по нефтезаводам
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила вспышка двух инфекций, передающихся половым путем
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.