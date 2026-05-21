21 мая 2026 в 13:34

Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов

Диетолог Мойсенко: молодым людям нужно потреблять больше калорий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Молодым людям необходимо потреблять больше калорий, чем пожилым, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. Она отметила, что не существует универсальных правил питания для всех поколений.

Разное питание, разный уровень калорий нужен людям. Например, молодежь тратит в течение дня очень много энергии, соответственно, им нужно ее накопить. Для пожилых разработаны геронтологические программы. Их питание лучше усваивается в присутствии достаточного количества ферментов в виде биологических добавок, — рассказала Мойсенко.

Диетолог подчеркнула, что молодые люди могут потреблять больше жиров, в то время как пенсионерам необходимо соблюдать норму белка. По ее словам, в молодом возрасте также реже встречаются проблемы с перевариванием сырых овощей.

Ранее врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что по достижении 50-летнего возраста каждому человеку необходимо кардинально пересмотреть свой рацион, в частности ограничить углеводы. По словам специалиста, питание людей старшего поколения принципиально отличается от того, что подходит молодым.

Здоровье
диетологи
питание
рационы
