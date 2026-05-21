Жителям Подмосковья пообещали летнюю жару

В Подмосковье 21 мая воздух прогреется до 32 градусов, сообщают «Вести Подмосковья». Также ожидается переменная облачность.

Сообщается, что в регион придет гроза и кратковременные дожди. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, а во время осадков возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. В ночь на пятницу температура достигнет 15-17 градусов, атмосферное давление останется на прежнем уровне.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в четверг, 21 мая, в Москве воздух прогреется до 30 градусов, а местами по области пройдут небольшие дожди. Синоптик отметила, что в этот день в столице может обновиться суточный рекорд тепла.