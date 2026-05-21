Стало известно состояние пострадавших детей при пожаре в Лобне

У обеих пострадавших при пожаре в Лобне девочек двух и 11 лет отравление угарным газом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор московской области Андрей Воробьев. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По его словам, детей доставили вертолетом из Лобненской больницы в центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Сейчас с ними находится их тетя. В Центре им проведут необходимые обследования, которые займут один–два дня, чтобы исключить серьезные последствия. После выписки девочки будут находиться под дальнейшим наблюдением врачей.