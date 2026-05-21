21 мая 2026 в 11:37

Стало известно состояние пострадавших детей при пожаре в Лобне

Состояние пострадавших детей при пожаре в Лобне оценивается как средней тяжести

У обеих пострадавших при пожаре в Лобне девочек двух и 11 лет отравление угарным газом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор московской области Андрей Воробьев. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По его словам, детей доставили вертолетом из Лобненской больницы в центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Сейчас с ними находится их тетя. В Центре им проведут необходимые обследования, которые займут один–два дня, чтобы исключить серьезные последствия. После выписки девочки будут находиться под дальнейшим наблюдением врачей.

По уточненной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа. Погибли два человека — 35-летний мужчина и мать пострадавших девочек, проживавшие в соседней квартире. Из дома эвакуированы 15 человек. На месте работают экстренные службы.

Ранее в прокуратуре и ГСУ СК по Московской области сообщили, что в Лобне при пожаре в частном доме погибли женщина и ее пятилетний внук. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

