Стало известно состояние пострадавших детей при пожаре в Лобне

У обеих пострадавших при пожаре в Лобне девочек двух и 11 лет отравление угарным газом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор московской области Андрей Воробьев. Их состояние оценивается как средней тяжести.
По его словам, детей доставили вертолетом из Лобненской больницы в центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Сейчас с ними находится их тетя. В Центре им проведут необходимые обследования, которые займут один–два дня, чтобы исключить серьезные последствия. После выписки девочки будут находиться под дальнейшим наблюдением врачей.
По уточненной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа. Погибли два человека — 35-летний мужчина и мать пострадавших девочек, проживавшие в соседней квартире. Из дома эвакуированы 15 человек. На месте работают экстренные службы.
Ранее в прокуратуре и ГСУ СК по Московской области сообщили, что в Лобне при пожаре в частном доме погибли женщина и ее пятилетний внук. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.