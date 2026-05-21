21 мая 2026 в 11:39

ВСУ атаковали школу с детьми в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один мирный житель погиб и еще два человека получили ранения за сутки в результате атак беспилотников в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в МАКСе. Также в одном из населенных пунктов был поврежден школьный корпус, откуда эвакуировали более 170 человек, включая 123 ребенка. По данным властей, пострадавших в результате инцидента нет.

За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, еще двое получили ранения, — написал Сальдо.

В Софиевке Каховского округа беспилотник атаковал автомобиль. В результате погиб мужчина 1986 года рождения. Еще один мужчина, 1983 года рождения, получил множественные осколочные ранения и был доставлен в Новотроицкую центральную районную больницу.

В Великой Лепетихе женщина 1973 года рождения пострадала при сбросе боеприпаса с беспилотника. С осколочными ранениями ее госпитализировали в Великолепетихскую ЦРБ.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев открыто выражает радость из-за развязанной ВСУ охоты на женщин, детей, стариков и социальные учреждения в России. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский превратился в кровавого узурпатора, цепляясь за власть.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

