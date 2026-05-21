Двух девушек-подростков осудили за расправу над женщиной и ребенком В Якутии двух подростков отправили в колонию за убийство женщины с ребенком

Суд приговорил двух девушек-подростков к восьми и девяти годам заключения в воспитательной колонии за убийство женщины с ребенком в Якутии, сообщила пресс-служба инстанции. Кроме того, с них взыщут 9,2 млн рублей в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.

Суд <...> назначил наказание несовершеннолетней девушке в виде лишения свободы на срок девять лет, подруге в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в октябре 2025 года. Тела 40‑летней женщины и ее 11‑летнего сына нашли в их собственной квартире в Якутске. Убийство совершила дочь скончавшегося от ран ветерана СВО Саввы Михайлова. Погибшие — ее мать и брат.

Установлено, что злоумышленница не ладила с матерью и ревновала к младшему брату, вторая поддержала подругу. Орудиями преступления стали нож и молоток. Девушки заранее распределили роли, нанесли женщине множественные ранения в квартире, а после возвращения мальчика напали и на него. На следующий день одна из них позвонила в полицию.

