29 апреля 2026 в 17:07

Ревнивец выколол глаза многодетной матери и 21 раз ударил ее ножом

Многодетная мать из Оренбурга ослепла после нападения экс-возлюбленного с ножом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Многодетная мать из Оренбурга Алла Б. лишилась зрения после жестокого нападения бывшего возлюбленного, передает «КП — Оренбург». В крещенскую ночь 19 января мужчина нанес ей 21 ножевое ранение, в том числе в область глаз. Сейчас женщина, которая работала косметологом, не различает даже свет.

Как пишет издание, парень забирал у Аллы косметику, запрещал общаться с друзьями и даже с клиентками. О разрыве она задумалась еще в августе 2025 года. Переломным моментом стало первое нападение: возлюбленный избил Аллу в такси, сломал ей нос и после этого скрылся.

Я тогда написала заявление, но позже забрала — стало жалко его пожилую маму. Не хотела, чтобы она оставалась одна, — рассказала она.

Нападение, после которого женщина перестала видеть, произошло в квартире знакомой, куда пришел бывший партнер. После разговора он внезапно повалил Аллу на пол и начал бить ножом по лицу, шее и рукам. Остановился он лишь, когда увидел хозяйку квартиры, которая ушла спать. Медикам удалось спасти Аллу, несмотря на тяжелые осложнения: из-за грязного лезвия ножа в организм попала инфекция, которая достигла мозга.

Ранее в Красном Селе сотрудники полиции задержали нетрезвого 41-летнего мужчину, который в ходе ссоры ударил ножом в спину бывшую жену. Он пришел в гости к экс-супруге и между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. В приступе ярости злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил женщину.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
