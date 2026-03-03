Пьяный ревнивец набросился на бывшую жену с ножом

В Красном Селе сотрудники полиции задержали нетрезвого 41-летнего мужчину, который в ходе ссоры ударил ножом в спину бывшую супругу, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 39-летняя пострадавшая экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в частном доме в ночь на 2 марта. Установлено, что мужчина пришел в гости к бывшей супруге и между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. В приступе ярости злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил бывшую возлюбленную. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Пострадавшую госпитализировали, сейчас врачи борются за ее жизнь. Следователи изъяли с места происшествия нож и опросили свидетелей. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет житель Киришей, отсидевший в тюрьме два срока за убийства двух предыдущих жен. Его будут судить по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть третьей супруги. По версии следствия, 59-летний фигурант нанес жене множественные удары, в том числе рукояткой швабры. От полученных травм она скончалась на месте.