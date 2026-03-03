Изнасиловал девочку в багажнике: мужчину наказали за самосуд над педофилом

В городе Ишиме Тюменской области прошел суд над мужчиной, который вступился за свою малолетнюю родственницу. Педофил тоже успел ответить перед законом. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Выпивали при ребенке

Инцидент произошел в селе под Ишимом летом 2025 года, когда подсудимый Андрей встретился со старым товарищем, 47-летним Евгением (имя изменено). Вместе с другими друзьями они распивали алкоголь.

В то же время в компании находилась пятилетняя девочка — родственница Андрея. В какой-то момент и Евгений, и несовершеннолетняя пропали из дома.

Утащил девочку в машину

Позже выяснилось, что Евгений заметил девочку играющей в салоне автомобиля, стоящего во дворе. Как пишет издание 72.ru, злоумышленник перенес ребенка в багажник и сам залез туда же.

«В процессе распития спиртного потерпевший уединился с ребенком в машине, стоящей в ограде дома, где совершил в отношении малолетней иные действия сексуального характера, о чем в последующем стало известно подсудимому», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мама девочки в момент, когда ту насиловали, спала, а когда проснулась, обнаружила, что дочка была сильно напугана и плакала. На ее одежде были обнаружены следы эякулята.

Разгневанный Андрей не стал выяснять отношения с педофилом, а сразу бросился на него с кулаками.

«Узнав об аморальном поступке потерпевшего в отношении малолетнего ребенка, Андрей не сдержался и, заступаясь за ребенка, нанес потерпевшему неоднократные удары кулаками и ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред его здоровью», — поделились в пресс-службе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Условный срок

При рассмотрении дела судом было установлено, что за действия сексуального характера в отношении малолетней потерпевший был привлечен к уголовной ответственности с вынесением обвинительного приговора. Родственнику пострадавшей девочки вменяли статью о причинении тяжкого вреда здоровью.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся», — рассказали в пресс-службе судебной системы.

В итоге суд назначил Андрею наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком на два года.

Дезертир

72.ru пишет, что насильник оказался дезертиром. В момент совершения преступления он должен был находиться на службе. Контракт он подписал в марте 2024 года. Известно, что до этого растлитель отбывал наказание за кражу.

За насилие над ребенком Евгению назначили лишение свободы сроком на 14 лет. Отдельное судебное разбирательство Екатеринбургский гарнизонный военный суд будет вести по статье о самовольном оставлении служебной части.

