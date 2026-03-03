«Это не конец»: Лавров предупредил о глобальных амбициях США Лавров: США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой

Вашингтон может не ограничиться попытками установить контроль над Ираном, Венесуэлой и Кубой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом. Министр сослался на недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио, допустившего возможность управления Тегераном по аналогии с Каракасом, передает РИА Новости.

Рубио, отвечая на вопрос корреспондента, недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец, — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что международному сообществу так и не продемонстрировали убедительных фактов создания Тегераном атомной бомбы. Министр подчеркнул, что сведения МАГАТЭ и американских спецслужб указывают на отсутствие у Ирана как самой программы разработки такого вооружения, так и намерений ею заняться.

Кроме того, он отметил, что ближневосточный кризис оказывает влияние и на государства Юго-Восточной Азии. Министр сообщил, что данная тема обсуждалась в ходе неформальных консультаций, состоявшихся накануне, 2 марта.