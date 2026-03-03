Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:51

«Это не конец»: Лавров предупредил о глобальных амбициях США

Лавров: США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтон может не ограничиться попытками установить контроль над Ираном, Венесуэлой и Кубой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом. Министр сослался на недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио, допустившего возможность управления Тегераном по аналогии с Каракасом, передает РИА Новости.

Рубио, отвечая на вопрос корреспондента, недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец, — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что международному сообществу так и не продемонстрировали убедительных фактов создания Тегераном атомной бомбы. Министр подчеркнул, что сведения МАГАТЭ и американских спецслужб указывают на отсутствие у Ирана как самой программы разработки такого вооружения, так и намерений ею заняться.

Кроме того, он отметил, что ближневосточный кризис оказывает влияние и на государства Юго-Восточной Азии. Министр сообщил, что данная тема обсуждалась в ходе неформальных консультаций, состоявшихся накануне, 2 марта.

Сергей Лавров
США
Венесуэла
Иран
Куба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В офисе Зеленского объяснили слова президента о сроках выборов
Задержанного в Польше российского археолога отказались выпускать из СИЗО
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы
Путин принял с докладом главу Федерального казначейства России
«По щиколотку в кипятке»: девушка потеряла восемь пальцев в ночном клубе
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.