Снег оставил дыры в крышах жителей Подмосковья Кровли двух жилых домов обрушились из-за снега в Истре и Электростали

В подмосковных Истре и Электростали из-за высокой снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на двух жилых зданиях, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Общая площадь повреждений составила 20 квадратных метров, при этом необходимости в расселении жильцов нет. Несущие конструкции зданий не пострадали.

На улице Красная в Электростали из-за снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 10 квадратных метров кирпичного двухэтажного двухподъездного жилого дома, — сообщил источник.

Ранее в подмосковном Подольске крыша складского помещения овощной базы дважды обрушилась под тяжестью снежного покрова. Спасателям удалось извлечь из-под завалов мужчину, которого сразу передали прибывшим медикам. Однако пострадавший принял решение отказаться от госпитализации.

До этого из-под завалов рухнувшей крыши на территории автомобильного завода «Моторинвест» в Краснинском округе Липецкой области спасатели извлекли пять человек. Пострадавших осмотрели врачи, когда аварийно-спасательные работы все еще продолжались. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия названо скопление больших масс снега на крыше цеха.