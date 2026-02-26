Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 16:25

В Петербурге предложили необычный способ борьбы с экскурсиями на крышах

В Петербурге предложили пресекать экскурсии на крышах с помощью дронов

Санкт-Петербург, Россия Санкт-Петербург, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин предложил пресекать экскурсии по крышам с помощью дронов, сообщило издание «Фонтанка». Он отметил, что город несет большие убытки из-за подобных развлечений, но добавил, что в настоящее время есть много ограничений в вопросах использования БПЛА.

БПЛА помогут дополнительно. Здесь очень много инструментов, которые могут быть использованы, — сказал Разумишкин.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и зацепился за линии электропередачи. На кадрах видно, что мужчина оказался на высоте пятиэтажного дома без шансов спастись самостоятельно. Прохожие обратились в экстренные службы. Очевидцы рассказали, что мужчина звал на помощь.

До этого жительницы Батайска начали слежку за школьниками-руферами, которые незаконно вскрывают двери на крыши домов. Благодаря камерам в лифтах удалось установить личности двух подростков. Женщины обратились с заявлением в подразделение по делам несовершеннолетних. С нарушителями провели разъяснительную беседу и отпустили.

Россия
Санкт-Петербург
дроны
экскурсии
крыши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США
Как Марк Эйдельштейн стал своим в Голливуде, при чем тут Уиллис и Сталлоне
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток
Звезда «Кухни» показал новорожденного сына
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.