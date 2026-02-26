В Петербурге предложили необычный способ борьбы с экскурсиями на крышах В Петербурге предложили пресекать экскурсии на крышах с помощью дронов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин предложил пресекать экскурсии по крышам с помощью дронов, сообщило издание «Фонтанка». Он отметил, что город несет большие убытки из-за подобных развлечений, но добавил, что в настоящее время есть много ограничений в вопросах использования БПЛА.

БПЛА помогут дополнительно. Здесь очень много инструментов, которые могут быть использованы, — сказал Разумишкин.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и зацепился за линии электропередачи. На кадрах видно, что мужчина оказался на высоте пятиэтажного дома без шансов спастись самостоятельно. Прохожие обратились в экстренные службы. Очевидцы рассказали, что мужчина звал на помощь.

До этого жительницы Батайска начали слежку за школьниками-руферами, которые незаконно вскрывают двери на крыши домов. Благодаря камерам в лифтах удалось установить личности двух подростков. Женщины обратились с заявлением в подразделение по делам несовершеннолетних. С нарушителями провели разъяснительную беседу и отпустили.