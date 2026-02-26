Путин предложил изменить порядок выплат пособий по уходу за ребенком Путин предложил увеличить продолжительность выплат пособий по уходу за детьми

Президент РФ Владимир Путин распорядился правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Пособие предлагается выплачивать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Срок [выполнения поручения] – 30 марта 2026 года, — говорится в документе.

Поручение дано по итогам пресс-конференции главы государства, прошедшей в декабре прошлого года. Помимо выплат пособий, в документе также поднимаются вопросы о льготной ипотеке для семей с детьми и об усилении контроля за застройщиками.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России с 2026 года значительно вырос лимит корпоративных выплат при рождении ребенка. По его словам, максимальная сумма, которую работодатели могут перечислить сотруднику без уплаты НДФЛ и страховых взносов, выросла с 50 тыс. до 1 млн рублей.

До этого Мишустин сообщил, что семьи с двумя и более детьми, где работающие родители имеют доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут подать заявление на ежегодную выплату уже в июне. По его словам, новой мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 4 млн семей.