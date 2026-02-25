Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:23

Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей

Мишустин: выплаты до 1 млн рублей при рождении ребенка освобождены от налогов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России с 2026 года значительно вырос лимит корпоративных выплат при рождении ребенка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, максимальная сумма, которую работодатели могут перечислить сотруднику без уплаты НДФЛ и страховых взносов, выросла с 50 тыс. до 1 млн рублей.

По поручению президента с 1 января увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую [работодатели] могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка — с 50 тыс. до 1 млн рублей, — сказал он.

При этом Мишустин подчеркнул, что размер таких выплат не устанавливается государством. Компании вправе самостоятельно определять сумму поддержки для своих сотрудников.

Ранее Мишустин заявил, что семьи с двумя и более детьми, где работающие родители имеют доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут подать заявление на ежегодную выплату уже в июне. По его словам, новой мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 4 млн семей.

Михаил Мишустин
Россия
выплаты
налоги
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пауэрбанк загорелся на рейсе Екатеринбург — Стамбул сразу после взлета
Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Начальник одного из управлений СБУ попался на крупной взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин «разжевал» для Мерца суть китайского подхода по Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.