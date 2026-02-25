Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей Мишустин: выплаты до 1 млн рублей при рождении ребенка освобождены от налогов

В России с 2026 года значительно вырос лимит корпоративных выплат при рождении ребенка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, максимальная сумма, которую работодатели могут перечислить сотруднику без уплаты НДФЛ и страховых взносов, выросла с 50 тыс. до 1 млн рублей.

По поручению президента с 1 января увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую [работодатели] могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка — с 50 тыс. до 1 млн рублей, — сказал он.

При этом Мишустин подчеркнул, что размер таких выплат не устанавливается государством. Компании вправе самостоятельно определять сумму поддержки для своих сотрудников.

Ранее Мишустин заявил, что семьи с двумя и более детьми, где работающие родители имеют доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут подать заявление на ежегодную выплату уже в июне. По его словам, новой мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 4 млн семей.