25 февраля 2026 в 14:44

На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»

Daily Star: в России создают новую ракету, которую называют «сыном Орешника»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россия ведет разработку новой гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет по характеристикам известный комплекс «Орешник», сообщает британское издание Daily Star со ссылкой на заявление военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. По словам эксперта, новое вооружение, которое уже называют «сыном Орешника», сможет долететь до Лондона всего за восемь минут.

Утверждается, что перспективная ракетная система будет способна нести восемь кинетических боеголовок и поражать цели, находящиеся на глубине до 30 метров. Разработчики делают упор на совершенствование систем управления, чтобы повысить точность попадания.

Как отмечает издание, улучшенные характеристики сделают оружие эффективным как для ударов по объектам на Украине, так и по целям в западных странах. В настоящее время ведутся работы по повышению точности ракет, однако официального подтверждения информации о создании подобной системы пока не поступало, сказано в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО обратить внимание на угрозу со стороны российского «Орешника». Так он прокомментировал размещение ракетного комплекса на территории Белоруссии.

Россия
вооружения
Великобритания
ракета «Орешник»
