Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов

Жители Солнечногорского района Подмосковья пожаловались на химическое заражение воздуха из-за выбросов с местного производства, сообщает Telegram-канала «Осторожно, новости». Ночью люди почувствовали резкий запах газа, проникавший в квартиры с территории комплекса по переработке отходов «Нева». Некоторые были вынуждены использовать противогазы, чтобы защитить дыхание. Позднее врачи зафиксировали у ряда пострадавших поражение дыхательных путей, глаз и кожных покровов, другие пожаловались на обострение аллергии.

Как рассказывают местные жители, на призывы о помощи и просьбы об эвакуации в МЧС ответили предложением самостоятельно добираться до школы в юго-восточной части Солнечногорска, что оказалось проблематично для людей без личного транспорта. Одна из женщин добавила, что с двумя детьми была вынуждена пешком идти в соседнюю деревню, чтобы вызвать скорую помощь, поскольку такси не приезжало. По словам пострадавших, проблема тянется уже два года, а от выбросов страдают не только жители Солнечногорска, но и соседних Зеленограда и Истринского района. Там мощный выброс произошел на минувшей неделе. Жители также сетуют, что их многочисленные обращения в различные ведомства результатов не принесли, и сейчас расследованием занимается Следственный комитет.

В пресс-службе министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области заявили, что проба воздуха, взятая в феврале вблизи предприятия, не зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Чиновники также отметили, что на объекте ведется работа по снижению запахов, а для контроля ситуации создана специальная рабочая группа.

Ранее пульмонолог Наталья Рековец предупредила о рисках жизни на нижних этажах — воздух там может быть загрязнен выхлопными газами, пылью и другими вредными примесями с улицы. Чем плотнее поток машин и теснее застроены улицы, тем сильнее загрязнение, уточнила врач.