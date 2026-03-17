В России сбоит один из сервисов «Яндекса» Россияне жалуются на сбой в работе сервиса «Яндекс Телемост»

Во вторник, 17 марта, в работе сервиса «Яндекс Телемост» произошел масштабный сбой. По данным портала Downdetector, за последние сутки от россиян поступило свыше 2,7 тыс. жалоб.

С проблемами столкнулись жители Ульяновской, Тамбовской, Самарской, Мурманской областей и Москвы. Пользователи сообщают, что не могут подключиться к видеоконференции и даже открыть само приложение. Причины сбоя неизвестны.

Тем временем группа депутатов от фракции КПРФ направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать сотовых операторов сообщать абонентам причины и сроки отключения мобильного интернета. Парламентарии предлагают внедрить механизм обязательного информирования через СМС, чтобы россияне понимали, когда и почему введены ограничения, а также знали, когда связь восстановится.

Ранее жителей Санкт-Петербурга предупредили, что в городе возможны ограничения в работе мобильного интернета. На сайте городского комитета по информатизации и связи им рекомендовали использовать городской Wi-Fi, для которого нужна авторизация с помощью номера телефона. Меры приняты в целях безопасности.