Страшная атака на Крым, выборы в Армении, безвиз на курорты: что дальше

Страшная атака на Крым, выборы в Армении, безвиз на курорты: что дальше

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна набрала менее 50% голосов на парламентских выборах, человек погиб при ударе дрона ВСУ по поезду в Крыму, Россия отменит визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Партия Пашиняна «продула» на выборах в Армении?

В Армении 7 июня состоялись парламентские выборы. После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор», по предварительным данным, набрала 49,81%, фракцию поддержали 727 160 человек. Однако этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

При этом Пашинян уже объявил о победе своей политической силы, когда ЦИК обработала лишь 10% бюллетеней. Тогда партия получала 54,64%. На втором месте находится блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,29%. Третью позицию занимал альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, набравший 9,94%%.

Партия «Процветающая Армения», принадлежащая бизнесмену Гагику Царукяну, не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер на выборах и не попадет в новый состав парламента. Как уточнил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян, корректировка результатов потребовалась в том числе потому, что изначально не были учтены результаты электронного голосования.

Агитационный предвыборный плакат кандидата от партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что Пашинян не смог набрать более 50% голосов на выборах из-за внутреннего раскола в Армении. По его словам, политик стремится извлечь выгоду одновременно из сотрудничества с Западом и взаимодействия с Россией.

«В Армению было направлено много западных денег, возможностей, туда приезжал [президент Украины Владимир] Зеленский. Пашинян хочет усидеть на двух стульях, но они могут разъехаться, порваться можно. Итоги выборов говорят о том, что мнение армянского народа разделилось, поэтому Пашинян не набрал 50%. Раскол налицо. Он хочет взять побольше преференций и от Запада, и от сотрудничества с Россией. Набери он 50%, смог бы сформировать правительство. Теперь посмотрим, что будет дальше», — уточнил Колесник.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ намерена выстраивать дальнейший курс в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства. По ее словам, в Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении.

«Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания. <...> Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства», — отметила дипломат.

Она уточнила, что выборы прошли в обстановке давления на оппозицию. Страны Запада, в частности ЕС, пытались вмешаться в процесс голосования, указала Захарова. Дипломат добавила, что в армянском обществе существует устойчивый запрос на планомерное укрепление двусторонних отношений с Россией и сохранение членства республики в ЕАЭС. Она также обратила внимание на заметное падение популярности партии премьер-министра Никола Пашиняна.

Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Что известно о зверской атаке ВСУ на поезд Москва — Симферополь

ВСУ ударили беспилотниками по поезду № 68 Москва — Симферополь в ночь на 8 июня. Удар пришелся по ведущему состав тепловозу. Южная транспортная прокуратура уже взяла ситуацию на контроль. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

По официальным данным, без жертв не обошлось: погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. При этом бригада сумела осуществить торможение, поэтому поезд не остался неуправляемым. Пассажиры не пострадали.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. <...> Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку. Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации», — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всех пассажиров поезда доставили в Симферополь автобусами, заявили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Железнодорожное сообщение в Крыму пока остается ограниченным. Кроме того, из-за атаки на поезд изменилось железнодорожное расписание. Часть поездов задерживаются — это связано с тем, что поврежденный тепловоз нужно убрать с путей, а также провести все необходимые проверки. На месте ЧП работают следователи и прокуратура.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Крымской железной дороги

Россия отменит визовый режим с тремя странами

Россия рассчитывает завершить в 2026 году переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом, заявил на полях Петербургского международного экономического форума директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По его словам, это ключевые задачи на текущий год.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — сказал Кондратьев.

Он выразил надежду на активную работу МИД по согласованию соглашений. По словам Кондратьева, российские власти продолжают системную работу по упрощению въездных формальностей для граждан дружественных государств.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, уточнил, что рассматривается возможность отмены виз для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. Он объяснил, что речь идет о механизме, аналогичном действующим межправительственным соглашениям с Китаем и Ираном. В прошлом году Россия уже отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой, напомнил Чернышенко.

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