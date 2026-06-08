Страшная атака на Крым, выборы в Армении, безвиз на курорты: что дальше

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08 июня 2026 в 20:00

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Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна набрала менее 50% голосов на парламентских выборах, человек погиб при ударе дрона ВСУ по поезду в Крыму, Россия отменит визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Партия Пашиняна «продула» на выборах в Армении?

В Армении 7 июня состоялись парламентские выборы. После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор», по предварительным данным, набрала 49,81%, фракцию поддержали 727 160 человек. Однако этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

При этом Пашинян уже объявил о победе своей политической силы, когда ЦИК обработала лишь 10% бюллетеней. Тогда партия получала 54,64%. На втором месте находится блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,29%. Третью позицию занимал альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, набравший 9,94%%.

Партия «Процветающая Армения», принадлежащая бизнесмену Гагику Царукяну, не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер на выборах и не попадет в новый состав парламента. Как уточнил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян, корректировка результатов потребовалась в том числе потому, что изначально не были учтены результаты электронного голосования.

Агитационный предвыборный плакат кандидата от партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна Агитационный предвыборный плакат кандидата от партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что Пашинян не смог набрать более 50% голосов на выборах из-за внутреннего раскола в Армении. По его словам, политик стремится извлечь выгоду одновременно из сотрудничества с Западом и взаимодействия с Россией.

«В Армению было направлено много западных денег, возможностей, туда приезжал [президент Украины Владимир] Зеленский. Пашинян хочет усидеть на двух стульях, но они могут разъехаться, порваться можно. Итоги выборов говорят о том, что мнение армянского народа разделилось, поэтому Пашинян не набрал 50%. Раскол налицо. Он хочет взять побольше преференций и от Запада, и от сотрудничества с Россией. Набери он 50%, смог бы сформировать правительство. Теперь посмотрим, что будет дальше», — уточнил Колесник.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ намерена выстраивать дальнейший курс в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства. По ее словам, в Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении.

«Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания. <...> Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства», — отметила дипломат.

Она уточнила, что выборы прошли в обстановке давления на оппозицию. Страны Запада, в частности ЕС, пытались вмешаться в процесс голосования, указала Захарова. Дипломат добавила, что в армянском обществе существует устойчивый запрос на планомерное укрепление двусторонних отношений с Россией и сохранение членства республики в ЕАЭС. Она также обратила внимание на заметное падение популярности партии премьер-министра Никола Пашиняна.

Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Что известно о зверской атаке ВСУ на поезд Москва — Симферополь

ВСУ ударили беспилотниками по поезду № 68 Москва — Симферополь в ночь на 8 июня. Удар пришелся по ведущему состав тепловозу. Южная транспортная прокуратура уже взяла ситуацию на контроль. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

По официальным данным, без жертв не обошлось: погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. При этом бригада сумела осуществить торможение, поэтому поезд не остался неуправляемым. Пассажиры не пострадали.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. <...> Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку. Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации», — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всех пассажиров поезда доставили в Симферополь автобусами, заявили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Железнодорожное сообщение в Крыму пока остается ограниченным. Кроме того, из-за атаки на поезд изменилось железнодорожное расписание. Часть поездов задерживаются — это связано с тем, что поврежденный тепловоз нужно убрать с путей, а также провести все необходимые проверки. На месте ЧП работают следователи и прокуратура.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Крымской железной дороги

Россия отменит визовый режим с тремя странами

Россия рассчитывает завершить в 2026 году переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом, заявил на полях Петербургского международного экономического форума директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По его словам, это ключевые задачи на текущий год.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — сказал Кондратьев.

Он выразил надежду на активную работу МИД по согласованию соглашений. По словам Кондратьева, российские власти продолжают системную работу по упрощению въездных формальностей для граждан дружественных государств.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, уточнил, что рассматривается возможность отмены виз для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. Он объяснил, что речь идет о механизме, аналогичном действующим межправительственным соглашениям с Китаем и Ираном. В прошлом году Россия уже отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой, напомнил Чернышенко.

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