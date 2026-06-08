Атака на пассажирский поезд, раненый ребенок: как ВСУ атакуют Россию 8 июня

Атака на пассажирский поезд, раненый ребенок: как ВСУ атакуют Россию 8 июня

В ночь на 8 июня над территорией России сбили свыше 300 украинских БПЛА. В Курской области в результате атак ВСУ погибли два человека, в Белгородской — погибла женщина и ранен ребенок. В Крыму противник совершил налет на пассажирский поезд. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 8 июня ликвидировали и перехватили 310 украинских дронов над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей. ВСУ также пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в Минобороны.

Сколько человек погибли и получили ранения в результате атак ВСУ

За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали Белгородскую область, заявил врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, удары нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

«Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Это тяжелая и невосполнимая утрата», — сообщил врио губернатора.

В селе Дунайка Грайворовского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил ранения, сейчас он доставлен в детскую клиническую больницу. В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно, рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

«В селе Ближнее от удара FPV-дрона по машине погибла женщина. Ее супруг получил ранения. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода», — сообщили в оперштабе.

В Курской области за прошедшие сутки сбито 163 вражеских беспилотника, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, враг применил артиллерию по отселенным районам 51 раз.

«В селе 1-е Панино Медвенского района погибли два механизатора. Самые искренние соболезнования семьям», — сказал Хинштейн.

В хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля многоквартирного дома, пострадала местная жительница. В селе Ивановском вблизи автобусной остановки пострадал 46-летний мужчина, он доставлен в Курскую областную больницу. Поврежден грузовой автомобиль.

«Ночью вражеский дрон атаковал частный дом в поселке Коренево. У 64-летнего мужчины — множественные слепые осколочные ранения: лица, левой руки, грудной клетки с обеих сторон, живота, ног, перелом нескольких ребер и левой голени», — рассказал губернатор.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Что известно об атаке украинского БПЛА на поезд в Крыму

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинский БПЛА ударил по пассажирскому поезду «Москва — Симферополь». По его словам, один человек погиб.

«В результате удара вражеского дрона, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. <...> Решается вопрос доставки пассажиров на автобусах», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Бригада машинистов сумела осуществить торможение, поэтому поезд не остался неуправляемым. Пассажиры не пострадали. Южная транспортная прокуратура уже взяла ситуацию под контроль. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку. Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации», — отметил Аксенов.

Вероятнее всего, ВСУ запускали дроны на пассажирский поезд в Крыму из Одесской или Херсонской областей, предположил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это наиболее короткий маршрут.

Эксперт отметил, что атаки ВСУ на гражданский транспорт могут быть частью политики ужесточения со стороны кураторов украинской власти. Мировое сообщество снова игнорирует террористические акты, совершаемые ВСУ, добавил Матвийчук.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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