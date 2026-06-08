ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 11:09

Названы места запуска дронов по поезду «Москва — Симферополь»

Полковник Матвийчук: ВСУ атаковали поезд в Крыму из Одесской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Дроны, атаковавшие пассажирский поезд в Крыму, могли запустить из Одесской или Херсонской областей, предположил в беседе с Lenta.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это наиболее прямой и короткий маршрут.

Мы знаем, где в этих областях собирают дроны, но эти точки мобильные, они меняются. Мы разрушаем, и они перемещаются. Но в основном если смотреть по направлению прилета, то это эти области, — объяснил эксперт.

Матвийчук предположил, что атаки ВСУ на гражданский транспорт могут быть частью политики ужесточения со стороны кураторов украинской власти. Он отметил, что мировое сообщество снова игнорирует террористические акты, тогда как аналогичный удар по украинскому поезду вызвал бы резонанс в западных СМИ.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь приостановлено. Он пояснил, что решение принято из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

ВСУ
Крым
беспилотники
Анатолий Матвийчук
Регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна трагическая судьба пропавшего в Ленобласти клавишника
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией
Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью
Психолог рассказала о важности первой работы для подростка
Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой
Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары
В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Пушилин обвинил Киев в блокаде с ударами по инфраструктуре
«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским
Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив
Иран выступил с серьезными обвинениями в адрес США и Израиля
Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими
Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине
Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк
Агрессор с ружьем взял прохожих на мушку
Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось
Российских школьников могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО
Наступление ВС России на Харьков 8 июня: десятки убитых, ДРГ в Купянске
На Филиппинах отменили предупреждение о цунами
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.