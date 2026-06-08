Названы места запуска дронов по поезду «Москва — Симферополь»

Дроны, атаковавшие пассажирский поезд в Крыму, могли запустить из Одесской или Херсонской областей, предположил в беседе с Lenta.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это наиболее прямой и короткий маршрут.

Мы знаем, где в этих областях собирают дроны, но эти точки мобильные, они меняются. Мы разрушаем, и они перемещаются. Но в основном если смотреть по направлению прилета, то это эти области, — объяснил эксперт.

Матвийчук предположил, что атаки ВСУ на гражданский транспорт могут быть частью политики ужесточения со стороны кураторов украинской власти. Он отметил, что мировое сообщество снова игнорирует террористические акты, тогда как аналогичный удар по украинскому поезду вызвал бы резонанс в западных СМИ.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь приостановлено. Он пояснил, что решение принято из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.