Есть жертвы, срочная эвакуация: ВСУ атаковали поезд Москва — Симферополь

Украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, удар пришелся по тепловозу. Как произошла атака БПЛА, кто пострадал и что сейчас нужно знать пассажирам, читайте в материале NEWS.ru.

Как произошла атака

ВСУ ударили беспилотниками по поезду № 68 Москва — Симферополь в ночь на 8 июня. Удар пришелся по ведущему состав тепловозу. Южная транспортная прокуратура уже взяла ситуацию на контроль. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

Есть ли погибшие и пострадавшие

По официальным данным, без жертв не обошлось: погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. При этом бригада сумела осуществить торможение, поэтому поезд не остался неуправляемым. Пассажиры не пострадали.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. <...> Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку. Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации», — отметил Аксенов в своем сообщении.

Эвакуация пассажиров, задержки в расписании

Всех пассажиров поезда доставили в Симферополь автобусами, заявили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», — уточнили там.

Железнодорожное сообщение в Крыму пока остается ограниченным. Кроме того, из-за атаки на поезд изменилось железнодорожное расписание. Часть поездов задерживаются — это связано с тем, что поврежденный тепловоз нужно убрать с путей, а также провести все необходимые проверки. На месте ЧП работают следователи и прокуратура.

По состоянию на 06:00 по московскому времени остановлены поезда № 316 Крым — Адлер, № 25 Минводы — Симферополь, № 92 Москва — Севастополь, № 173 Москва — Евпатория, № 28 Москва — Симферополь. Из Крыма также приостановлено движение поездов № 92 Севастополь — Москва, № 98 Симферополь — Москва, № 184 Севастополь — Мурманск. Время задержки еще может меняться.

Где еще фиксировалась активность БПЛА

Утром 8 июня Севастополь подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, для уничтожения дронов ВСУ были задействованы все средства поражения, включая расчеты стрелкового оружия. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях в Севастополе уточняется.

Сколько БПЛА сбили над Россией минувшей ночью

Силы ПВО в ночь на 8 июня перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников в небе над Россией. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

«В течение ночи, в период с 20:00 до 08:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — отметили в ведомстве.

Какие поезда ВСУ атаковали ранее

Сегодняшний инцидент стал очередным в череде атак ВСУ на гражданские железнодорожные составы. Так, 4 июня украинские военнослужащие обстреляли электричку, следовавшую по направлению Азовский — Керчь. В результате пострадали четыре человека, один из которых скончался.

3 июня появилась информация об атаке на пассажирский состав на станции Джанкой. В ходе обстрела были повреждены несколько вагонов. Сообщалось, что среди пострадавших оказались и дети. Помимо подвижного состава, ущерб был нанесен и вокзальной инфраструктуре.

Читайте также:

Преступный удар по поезду, бесчинства ВСУ: новости СВО на утро 8 июня

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 июня

«Солнцепек» устроил огненный ад под Сумами: успехи ВС РФ к утру 8 июня