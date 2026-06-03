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03 июня 2026 в 08:27

Дети пострадали при атаке ВСУ на пассажирский поезд

Военблогер Рожин: дети пострадали при атаке ВСУ на пассажирский поезд в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму, сообщил в мессенджере МАКС военблогер Борис Рожин. По его словам, среди пострадавших есть дети. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Рожин отметил, что несколько вагонов состава получили повреждения, пострадала и инфраструктура вокзала. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Джанкой», видно, что один из вагонов сильно искорежен, еще на одном множественные отверстия.

Утром 3 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ленинградской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря, уточнили в министерстве.

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