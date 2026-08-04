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04 августа 2026 в 10:35

Бизнесмен Портнягин отверг обвинения в отмывании денег в суде

Бизнесмен Портнягин не признал вину в легализации более 15 млн рублей

Дмитрий Портнягин Дмитрий Портнягин Фото: Михаил Воскресенский /РИА Новости
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Предприниматель Дмитрий Портнягин отказался признать вину в легализации миллионов рублей, передает РИА Новости. В ходе заседания прокурор зачитал обновленное обвинение, согласно которому фигуранту приписывают отмывание 15,3 млн рублей.

Обвинение понятно, вину не признаю, — заявил предприниматель после выступления прокурора.

Это уже вторая попытка дать ход уголовному делу против блогера. Осенью 2025 года материалы с первоначальной суммой претензий под 64 млн рублей вернули в надзорное ведомство для устранения недочетов. В результате объем вменяемых средств сократился примерно в четыре раза.

Вместе с блогером перед судом предстали его супруга Екатерина и бывший деловой партнер Алексей Николаев. Жена бизнесмена согласилась лишь с эпизодом о даче взятки, а Николаев полностью взял вину на себя. Адвокат Портнягина подчеркивает, что все сделки совершались открыто с личных счетов его клиента, поэтому состава преступления здесь нет.

Ранее стало известно, что Второй кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской. Женщина была осуждена по делу об уходе от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денег.

Общество
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