Митрошина оспорила условный срок по делу об отмывании средств Защита Митрошиной обжаловала условный срок по делу об отмывании 127 млн рублей

Защита блогера Александры Митрошиной подала апелляцию на приговор, по которому ей назначили три года условно по делу об отмывании 127 млн рублей, пишет Telegram-канал «112». До этого апелляционное представление также внесла прокуратура, посчитав наказание слишком мягким. Гособвинение настаивало на реальном сроке.

Митрошину задержали в марте прошлого года в Сочи после прилета из Дубая. По версии следствия, вместо уплаты крупной налоговой задолженности она приобрела дорогостоящую квартиру в Москве, что стало основанием для обвинений в легализации доходов.

Блогер признает факт покупки недвижимости, однако отрицает, что намеренно дробила бизнес или скрывала доходы. Позже она продала квартиры, чтобы полностью погасить задолженность перед государством.

Ранее сообщалось, что с Митрошиной сняли контролирующий браслет, под которым она находилась последние полтора года. Уточняется, что в течение всего этого срока девушке было строго запрещено покидать квартиру, звонить по телефону и пользоваться интернетом.