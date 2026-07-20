Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 20:03

Митрошина оспорила условный срок по делу об отмывании средств

Защита Митрошиной обжаловала условный срок по делу об отмывании 127 млн рублей

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Защита блогера Александры Митрошиной подала апелляцию на приговор, по которому ей назначили три года условно по делу об отмывании 127 млн рублей, пишет Telegram-канал «112». До этого апелляционное представление также внесла прокуратура, посчитав наказание слишком мягким. Гособвинение настаивало на реальном сроке.

Митрошину задержали в марте прошлого года в Сочи после прилета из Дубая. По версии следствия, вместо уплаты крупной налоговой задолженности она приобрела дорогостоящую квартиру в Москве, что стало основанием для обвинений в легализации доходов.

Блогер признает факт покупки недвижимости, однако отрицает, что намеренно дробила бизнес или скрывала доходы. Позже она продала квартиры, чтобы полностью погасить задолженность перед государством.

Ранее сообщалось, что с Митрошиной сняли контролирующий браслет, под которым она находилась последние полтора года. Уточняется, что в течение всего этого срока девушке было строго запрещено покидать квартиру, звонить по телефону и пользоваться интернетом.

Общество
Александра Митрошина
отмывание денег
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волочкова спела в Москве и объявила себя новой Пугачевой: фанаты согласны
В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ
Подросток бросил «коктейль Молотова» в АЗС и сбежал
Скончался один из самых известных в СНГ фитнес-блогеров
Одна из лучших российских фигуристок покинула группу Тутберидзе
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на автомойку
Пришел по объявлению и сделал Испанию чемпионом: кто такой де ла Фуэнте
Пассажиры автобуса застряли под Воронежем из-за технической неисправности
Текстиль и времена года: как менять атмосферу дома без больших расходов
Суд вынес приговор бойцу ВСУ по делу о теракте в Курской области
Известная ростовская байкерша разбилась на «Харлее»
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в элитном московском ЖК
Депутат объяснил, почему курсы по оружию должны быть доступны для всех
Стали известны новые детали о погибшем при восхождении на Эльбрус мальчике
Сенегальский кандидат на пост генсека ООН услышал требования России
Митрошина оспорила условный срок по делу об отмывании средств
Адские тучи БПЛА атаковали Домодедово, Трамп унизил Лондон: что дальше
Треть британцев считают Бернэма ужасным премьером
Мужчина в Петербурге поссорился с девушкой и прыгнул в воду
Стало известно, с какого возраста можно заниматься альпинизмом в России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.