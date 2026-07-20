Прокуратура оспорила приговор блогеру Митрошиной

Прокуратура обжаловала приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной, заявил ТАСС ее адвокат Михаил Юсупов. По его словам, правоохрантельные органы сочли вынесенное решение слишком мягким.

Прокуратура подала жалобу на мягкое решение, — сказано в сообщении.

Сторона Митрошиной также направила апелляционную жалобу на приговор. В настоящее время детали апелляции не подлежат разглашению, отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что с Митрошиной сняли контролирующий браслет, под которым она находилась последние полтора года. Уточняется, что в течение всего этого срока девушке было строго запрещено покидать квартиру, звонить по телефону и пользоваться интернетом.

До этого защита Митрошиной подала апелляцию на приговор, по которому ей назначили три года условно по делу об отмывании 127 млн рублей. До этого апелляционное представление также внесла прокуратура, посчитав наказание слишком мягким. Гособвинение настаивало на реальном сроке.