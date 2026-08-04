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04 августа 2026 в 06:10

Юрист объяснил, в каких случаях можно лишиться права на наследство

Юрист Карпов: суд может обязать недостойных наследников вернуть имущество

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд может лишить человека права на наследство, если признает его недостойным, заявил РИА Новости генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов. В этом случае он также будет обязан вернуть все имущество, которое успел получить.

Недостойным наследником может быть признан человек, который умышленно совершал противоправные действия против наследодателя, других наследников или пытался незаконно повлиять на последнюю волю умершего. При этом одного лишь семейного конфликта для такого решения недостаточно. Все обстоятельства должны быть подтверждены в установленном законом порядке.

Карпов пояснил, что после признания наследника недостойным суд лишает его права на наследство и обязывает вернуть полученное имущество. С требованием признать человека недостойным наследником обычно обращаются другие наследники, чьи права были нарушены.

Ранее юрист по недвижимости Елена Кульпина рассказала, что самым действенным способом выселения «вечного жильца» станет компенсация. В российском законодательстве право пожизненного проживания сохраняется за двумя категориями граждан: «отказниками от приватизации» и получателями завещательного отказа — если наследодатель обязал наследника предоставить им право проживания.

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