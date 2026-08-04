Школьникам объяснили, как не отстать из-за сокращения часов английского

Изучению английского языка необходимо уделять 15 минут ежедневно, заявила NEWS.ru языковой тренер английского языка, преподаватель русского как иностранного Нина Веремко. По ее словам, это поможет не отставать от программы в условиях сокращения школьных часов на уроки иностранного.

С 1 сентября 2026 года в российских школах с пятого по седьмой класс сокращают изучение английского языка. Такое решение объяснили оптимизацией учебного плана и перераспределением часов на другие предметы. В реальности для многих учащихся и их родителей это стало неожиданностью. Так, в новом учебном году часть школьников перейдет на двухчасовое изучение языка в неделю. Однако не всем будет достаточно этого времени для усвоения английского. Что могут сделать родители и дети, чтобы не отставать? Любой навык требует регулярности: достаточно 15 минут в день, чтобы осваивать материал, — поделилась Веремко.

Она подчеркнула, что для изучения нового языка полезно смотреть фильмы с субтитрами и фиксировать встречающиеся выражения. По словам педагога, можно присоединиться к разговорным клубам для разных возрастных групп и активно практиковать разговорные навыки. Кроме того, преподаватель порекомендовала искать книги в интернете, где подробно объясняется грамматический материал.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что в школах Бразилии появятся уроки русского языка. Дети смогут изучать его как один из иностранных языков. Соответствующее решение приняли на рабочем совещании представителей российского ведомства и Министерства образования латиноамериканской страны.