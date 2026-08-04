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04 августа 2026 в 07:00

Школьникам объяснили, как не отстать из-за сокращения часов английского

Педагог Веремко: на изучение английского языка нужно тратить 15 минут ежедневно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Изучению английского языка необходимо уделять 15 минут ежедневно, заявила NEWS.ru языковой тренер английского языка, преподаватель русского как иностранного Нина Веремко. По ее словам, это поможет не отставать от программы в условиях сокращения школьных часов на уроки иностранного.

С 1 сентября 2026 года в российских школах с пятого по седьмой класс сокращают изучение английского языка. Такое решение объяснили оптимизацией учебного плана и перераспределением часов на другие предметы. В реальности для многих учащихся и их родителей это стало неожиданностью. Так, в новом учебном году часть школьников перейдет на двухчасовое изучение языка в неделю. Однако не всем будет достаточно этого времени для усвоения английского. Что могут сделать родители и дети, чтобы не отставать? Любой навык требует регулярности: достаточно 15 минут в день, чтобы осваивать материал, — поделилась Веремко.

Она подчеркнула, что для изучения нового языка полезно смотреть фильмы с субтитрами и фиксировать встречающиеся выражения. По словам педагога, можно присоединиться к разговорным клубам для разных возрастных групп и активно практиковать разговорные навыки. Кроме того, преподаватель порекомендовала искать книги в интернете, где подробно объясняется грамматический материал.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что в школах Бразилии появятся уроки русского языка. Дети смогут изучать его как один из иностранных языков. Соответствующее решение приняли на рабочем совещании представителей российского ведомства и Министерства образования латиноамериканской страны.

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