В бразильских школах появятся уроки русского языка

Уроки русского языка появятся в школах Бразилии, сообщили на сайте Минросвещения РФ. Ученики смогут изучать его как один из иностранных языков. Такое решение приняли на рабочем совещании представителей российского ведомства и Министерства образования латиноамериканской страны.

Русский язык также планируют внедрить в учебные планы ряда школ профильного национального госоргана. Директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усман Рассуханов подчеркнул важность не только учебы, но и обмена педагогического опыта. Стороны согласовали план налаживания двусторонних связей. Он затронет программы повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии.

Представители минобразования латиноамериканской страны заявили о важности подготовки квалифицированных педагогов. В ответ российская сторона сообщила о готовности обмениваться накопленным опытом и поддерживать регулярный диалог.

Ранее на Украине предложили повысить штраф для заведений общепита за музыку на русском языке. Пока он составляет 170 гривен (297 рублей).