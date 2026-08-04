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04 августа 2026 в 06:45

Адвокат ответил, с какого возраста можно самостоятельно летать за границу

Адвокат Бенхин: с 12 лет ребенок может самостоятельно летать за границу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С 12 лет ребенок может самостоятельно летать за границу, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для такой поездки требуется оформить согласие на выезд от одного из родителей.

Ребенок имеет полное право путешествовать без сопровождения с 12 лет. Согласно законодательству, он может пересекать границу самостоятельно. С точки зрения авиакомпаний пассажир, достигший 12 лет, уже считается взрослым, поэтому билет ему приобретается по полному тарифу. Для такой поездки один из родителей должен оформить согласие на выезд. Если ребенок летит один, в документе указывается «без сопровождения», с правом самостоятельного пересечения государственной границы Российской Федерации и возвращения обратно, — сказал Бенхин.

Он отметил, что если ребенку меньше 12 лет, то может возникнуть больше нюансов, так как авиакомпании не всегда берутся за сопровождение малолетних. По словам адвоката, в таких ситуациях обязательно нужен сопровождающий — бабушка, дедушка или друзья семьи, на кого выписывается доверенность.

Ранее адвокат Алексей Иванов рассказал, что школа не имеет права принуждать покупать форму у конкретного продавца. По его словам, это нарушает закон «О защите конкуренции».

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Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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