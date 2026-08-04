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04 августа 2026 в 06:28

Сорвали логистику и уничтожили грузы ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Расчет беспилотного комплекса «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» помог скорректировать артиллерийский удар по складу боеприпасов ВСУ в промышленной зоне Херсона, рассказал командир роты беспилотных систем с позывным Калибр. Во время разведки операторы беспилотника обнаружили подвоз боеприпасов к одному из объектов. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 августа?

«Орлан-10» скорректировал удар по складу ВСУ в Херсоне

«В Херсоне был вскрыт подвоз противнику. Видели, что боеприпасы они сгружали, движение было фактически без маскировки. Они думали, что все хорошо у них, что мы их не видим. Там был обычный склад полуразрушенный. Во взаимодействии с артиллерией мы успешно поразили данную цель», — сообщил Калибр.

Командир добавил, что подразделение ведет постоянную воздушную разведку в районе устья Днепра и на правом берегу Херсонской области. По его словам, в работе используются беспилотники самолетного типа «Орлан-10», Supercam и КВО. Они позволяют вести наблюдение в глубине позиций противника, выявлять маршруты снабжения и места подвоза материальных средств, после чего передавать координаты артиллерии и авиации для нанесения ударов.

В Минобороны рассказали, как разведчик Князев сорвал логистику ВСУ

Ефрейтор ВС РФ Максим Князев в ходе выполнения боевой задачи обнаружил логистический маршрут ВСУ и помог нарушить его, скорректировав огонь российской артиллерии, сообщили в Министерстве обороны страны. Старший стрелок вел разведку местности, когда выявил маршрут снабжения противника.

После этого он занял выгодную позицию и продолжил наблюдение, фиксируя перемещение украинских подразделений, их численность и направления движения. Полученные сведения военнослужащий передавал командованию. На основании этой информации было принято решение нанести удар.

В Минобороны отметили, что Князев корректировал огонь артиллерии, несмотря на угрозу обнаружения и применение противником беспилотников. В результате удара логистический маршрут ВСУ был нарушен.

Российский офицер уничтожил технику и склад ВСУ

Старший лейтенант ВС России Андрей Ситников уничтожил склад горюче-смазочных материалов, технику и до 10 военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Отмечается, что во время выдвижения на огневую позицию расчет столкнулся с атакой FPV-дронов противника.

«При следовании на рубеж расчет орудия попал под атаку FPV-дронов противника. Быстро сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Ситников грамотно организовал оборону орудия, в результате чего атака противника была отбита. Достигнув огневого рубежа, Андрей вместе с подчиненными оперативно развернул огневую позицию и точными выстрелами поразил выявленную цель. Благодаря высокому профессионализму и умелым действиям старшего лейтенанта Андрея Ситникова был успешно уничтожен склад ГСМ, четыре единицы техники и до десяти военнослужащих противника», — сказано в материале.

В ведомстве также сообщили о действиях ефрейтора Максима Князева, который выявил маршрут противника и помог скорректировать удар. По данным Минобороны, благодаря его работе логистический маршрут ВСУ был нарушен.

Российские дроны уничтожили четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ

Российские беспилотники поразили четыре сухогруза, задействованные в доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Два судна были уничтожены в порту Николаева, а два других — в Черном море.

Согласно данным оборонного ведомства, в порту Николаева были уничтожены два судна, которые в тот момент занимались разгрузкой военной продукции. Еще два транспорта, перевозившие аналогичный груз, были поражены непосредственно в акватории Черного моря.

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