Нутрициолог ответила, правда ли диета по группе крови помогает похудеть

Эффективности диеты, основанной на группе крови, все еще не доказана, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. При этом, по ее словам, следование строгим рекомендациям может вызвать нехватку витаминов и минералов в организме.

Диета по группе крови уже два десятилетия кочует из книги в книгу и из блога в блог. Первая должна налегать на мясо, вторая — на сою и овощи, третья — на молочку, четвертая — на морепродукты. Звучит стройно, но работает ли это на практике? Автор методики — американский натуропат Питер Д'Адамо. Его теория строится на том, что группы формировались в разные эпохи и каждой соответствует свой тип питания. Охотники, земледельцы, кочевники — красивая историческая картинка. Проблема в том, что современная генетика не нашла связи между группой крови и ферментативной активностью желудочно-кишечного тракта, — поделилась Шипарева.

Она отметила, что исследование, проведенное в Университете Торонто, показало: улучшение здоровья у участников было связано лишь с переходом на более здоровое питание. По словам нутрициолога, ученые не выявили никаких изменений, основанных конкретно на диете по группе крови.

Сама по себе диета не вредна: она исключает фастфуд, сахар и переработанные продукты. Но жесткое следование рекомендациям может привести к дефицитам. Например, обладателям второй группы предписывают вегетарианство, что без грамотного подхода чревато нехваткой железа и витамина B12. Таким образом, диета по группе крови работает не благодаря генетике, а вопреки — за счет общего оздоровления рациона. Дорогие анализы и консультации здесь избыточны, — резюмировала Шипарева.

Ранее эндокринолог Илья Атрахов предупредил, что покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики могут быть вредны для завтрака. Врач также не рекомендовал пить свежевыжатые соки, кофе и смузи натощак.