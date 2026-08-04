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04 августа 2026 в 06:15

Нутрициолог ответила, правда ли диета по группе крови помогает похудеть

Нутрициолог Шипарева: эффективность диеты по группе крови не доказана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Эффективности диеты, основанной на группе крови, все еще не доказана, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. При этом, по ее словам, следование строгим рекомендациям может вызвать нехватку витаминов и минералов в организме.

Диета по группе крови уже два десятилетия кочует из книги в книгу и из блога в блог. Первая должна налегать на мясо, вторая — на сою и овощи, третья — на молочку, четвертая — на морепродукты. Звучит стройно, но работает ли это на практике? Автор методики — американский натуропат Питер Д'Адамо. Его теория строится на том, что группы формировались в разные эпохи и каждой соответствует свой тип питания. Охотники, земледельцы, кочевники — красивая историческая картинка. Проблема в том, что современная генетика не нашла связи между группой крови и ферментативной активностью желудочно-кишечного тракта, — поделилась Шипарева.

Она отметила, что исследование, проведенное в Университете Торонто, показало: улучшение здоровья у участников было связано лишь с переходом на более здоровое питание. По словам нутрициолога, ученые не выявили никаких изменений, основанных конкретно на диете по группе крови.

Сама по себе диета не вредна: она исключает фастфуд, сахар и переработанные продукты. Но жесткое следование рекомендациям может привести к дефицитам. Например, обладателям второй группы предписывают вегетарианство, что без грамотного подхода чревато нехваткой железа и витамина B12. Таким образом, диета по группе крови работает не благодаря генетике, а вопреки — за счет общего оздоровления рациона. Дорогие анализы и консультации здесь избыточны, — резюмировала Шипарева.

Ранее эндокринолог Илья Атрахов предупредил, что покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики могут быть вредны для завтрака. Врач также не рекомендовал пить свежевыжатые соки, кофе и смузи натощак.

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