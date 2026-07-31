Что приготовить из голубики: 3 полезных рецепта и секреты от шеф-повара

Что приготовить из голубики: 3 полезных рецепта и секреты от шеф-повара

Что приготовить из голубики: 3 полезных рецепта и секреты от шеф-повара

Голубика — удивительная ягода, богатая антиоксидантами, витаминами C, K и группы B. Регулярное употребление голубики способствует укреплению иммунитета, улучшению памяти и нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Благодаря низкому гликемическому индексу она подходит даже для диетического питания.

Пирог с голубикой и лимонным кремом

Этот десерт покорит вас сочетанием нежной текстуры и освежающего вкуса. Для приготовления понадобится 400 г свежей голубики, 200 г муки, 150 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, цедра одного лимона. Для крема — 200 мл сливок, 100 г сахарной пудры, сок половины лимона.

Тесто готовим из муки, масла и сахара, формируем корж. Голубику смешиваем с яйцами и выкладываем на тесто. Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Крем взбиваем из сливок с пудрой и лимонным соком.

Кулинарная хитрость: чтобы ягоды не опустились на дно, обваляйте их в небольшом количестве муки перед выкладыванием в тесто.

Калорийность: 280 ккал на 100 г.

Готовим вкусные и полезные рецепты из голубики. Советы и рекомендации от опытных хозяек Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Смузи-боул с голубикой

Идеальный завтрак для тех, кто следит за здоровьем. Берем 150 г голубики, 1 банан, 5 г миндаля, 200 мл миндального молока, 5 г семян чиа. Ягоды и банан взбиваем с молоком, выливаем в миску. Украшаем орехами, семенами и свежими ягодами.

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить щепотку корицы или ванилин.

Калорийность: 160 ккал на 100 г.

Компот из голубики с мятой

Освежающий напиток, который порадует в любое время года. Необходимые ингредиенты: 300 г голубики, 200 г сахара, веточка мяты, 2 л воды. Ягоды промываем, складываем в кастрюлю, добавляем сахар и мяту. Заливаем водой, доводим до кипения и варим 5 минут. Даем настояться.

Важный момент: не переваривайте ягоды, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Калорийность: 40 ккал на 100 г.

Голубику лучше всего использовать в сезон, когда она максимально насыщена витаминами. Храните свежие ягоды в холодильнике не более недели. При заморозке ягоды сохраняют большинство полезных свойств. Десерты с голубикой отлично сочетаются с творогом, йогуртом и мороженым. Экспериментируйте с добавлением других ягод и специй, создавая собственные уникальные рецепты. Помните, что голубика не только вкусна, но и чрезвычайно полезна для здоровья.

Ранее мы рассказали о том, как сделать сливовое вино в домашних условиях