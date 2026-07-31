Суд принял решение по делу скандальной секс-блогерши

Суд признал секс-блогершу Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) виновной в распространении порнографических материалов и назначил ей три года условно, передает РИА Новости. Также по требованию прокуратуры у нее конфисковали мобильный телефон и 4,8 млн рублей, полученные от противоправной деятельности.

Назначить Вершининой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — говорится в решении судьи.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вершинина едва сдерживала рыдания во время оглашения вердикта, но при известии об условном наказании вместо реального срока облегченно выдохнула. На процесс блогерша прибыла с большой спортивной сумкой, вероятно готовясь к худшему исходу.

Ранее следствие предъявило Вершининой обвинение в создании и распространении порнографического контента в составе организованной группы. По данным расследования, с января 2023 года ее доход от продажи интимных материалов составил более 30 млн рублей. Услуги и контент она распространяла через Telegram.