Боровшаяся с расовым неравенством Камала Харрис купила дом в «белом» районе Fox News: Камала Харрис приобрела особняк в «белом» районе Малибу за $8,15 млн

Камала Харрис, бывший кандидат на пост президента США, купила особняк за $8,15 млн (650,83 млн рублей) в районе Малибу, сообщает Fox News. Примечательно, что женщина заявляла о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, но при этом приобрела дом в районе с 94% белого населения и 0,2% чернокожего, отмечает телеканал.

Летом 2024 года Харрис претендовала на пост президента Штатов, заменив Джо Байдена, однако проиграла нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу. Представители экс-вице-президента США не стали комментировать покупку особняка.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Камала Харрис хочет взять реванш и принять участие в следующих выборах главы государства. По его мнению, именно поэтому она активно комментирует политическую повестку и критикует президента страны Дональда Трампа.

До этого Харрис сказала, что Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь общественность от дела финансиста Джеффри Эпштейна при помощи войны в Иране. По ее мнению, Вашингтон оказался втянут в конфликт премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, хотя американский народ не хочет в нем участвовать.