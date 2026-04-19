В США раскрыли истинную причину войны Трампа с Ираном Харрис: Трамп пытается отвлечь внимание от дела Эпштейна войной в Иране

Президент Дональд Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь общественность от дела финансиста Джеффри Эпштейна при помощи войны в Иране, считает экс-вице-президент США Камала Харрис. По ее мнению, Вашингтон оказался втянут в конфликт премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, хотя американский народ не хочет в нем участвовать, передает C-SPAN.

Это его жалкая попытка отвлечь внимание от досье Эпштейна, — сказала Харрис.

Политик также обвинила Трампа в том, что он первым из американских лидеров отказался от ответственности за защиту союзников, из-за чего США стали в их глазах ненадежным партнером. Экс-кандидат в президенты назвала нынешнюю администрацию самой коррумпированной, грубой и некомпетентной в истории страны, а поведение Трампа сравнила с боссом мафии.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил в телеобращении к согражданам, что США и Израиль понесли «стратегическое поражение» в противостоянии с Исламской Республикой. По словам политика, несмотря на значительные ресурсы, противники принимают ошибочные решения и не добились ни одной из поставленных задач.