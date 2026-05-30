Россиянин расплатился свободой за кражу мотоцикла во Вьетнаме Россиянина отправили во вьетнамскую тюрьму за кражу мотоцикла

Суд провинции Кханьхоа во Вьетнаме осудил россиянина за кражу мотоцикла у местной жительницы, сообщил ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Хошимине. Он будет отбывать наказание в местной тюрьме, а затем мужчину выдворят из страны.

Суд провинции Кханьхоа осудил очередного гражданина России. Как установило следствие, россиянин, приехавший во Вьетнам в качестве туриста в конце 2025 года, уже в январе этого года начал заниматься противоправной деятельностью, в том числе угнал мотоцикл у местной гражданки, — уточнили в консульстве.

Ранее генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков заявил, что россиянину, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа, могут предъявить и другие обвинения. По его словам, обычно иностранцы после отбытия наказания за уголовные преступления выдворяются из страны с временным запретом на последующий въезд.

Также Генеральное консульство России в Анталье подтвердило задержание российского гражданина на территории турецкой курортной провинции по заявлению местного жителя. Дипмиссия организовала для арестованного консультацию с адвокатом и наладила контакт с его супругой.