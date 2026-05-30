Седокова пришла в ужас после инцидента на концерте Успенской

Певица Анна Седокова заявила, что ее унизили на концерте Любови Успенской

Певица Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Анна Седокова в соцсетях заявила, что больше не будет выступать там, где ее не ждут. Поводом стал недавний инцидент на концерте певицы Любови Успенской, когда к ней подошел неизвестный мужчина и заявил, что ей не следует больше выходить на сцену.

Я больше никогда не приду туда. И не выпрусь, как идиотка, на сцену, что бы мне ни говорили. Буду выходить только на свою сцену, — заявила Седокова.

Певица назвала произошедшее унизительным и отметила, что изначально не планировала участвовать в выступлении, однако друзья настояли на ее выходе. Седокова добавила, что не знает личность мужчины, сделавшего ей замечание, но уверена, что он не был сотрудником заведения, где проходило мероприятие.

Ранее Успенская устроила скандал на борту самолета, для разрешения которого экипаж вызвал полицию. Конфликт произошел из-за переноски с собакой. По словам артистки, бортпроводница преградила ей путь, заявив о нарушении правил перевозки животных. В ответ Успенская начала отвечать ей на повышенных тонах.

Шоу-бизнес
Любовь Успенская
Анна Седокова
певицы
