21 апреля 2026 в 21:42

«Не выдавайте желаемое за действительное»: Джиган о романе с Седоковой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2026 опроверг отношения с певицей Анной Седоковой. Он подчеркнул, что после развода с блогершей Оксаной Самойловой еще не готов к отношениям, передает корреспондент NEWS.ru.

Не выдавайте желаемое за действительное. Я не готов вообще ни к каким отношениям. Я ни с кем не состою в отношениях, — сказал Джиган.

Рэпер также пояснил, что пока не общается со старшей дочерью Ариелой. В подростковом возрасте многие дети хотят свободы и легкости, пояснил музыкант, добавив, что пока воспитанием девочки занимается его супруга.

Ранее Джиган заявил о намерении шестилетнего сына Давида заняться музыкой и пойти по его стопам. Артист пояснил, что в ближайшее время ребенок приступит к обучению игре на одном из музыкальных инструментов. Он также отметил, что после развода продолжает уделять детям значительное внимание.

Между тем Самойлова поблагодарила подписчиков за поддержку после развода с рэпером. По ее словам, истории фолловеров помогли ей почувствовать надежду на новые отношения.

«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

