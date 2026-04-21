«Не выдавайте желаемое за действительное»: Джиган о романе с Седоковой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2026 опроверг отношения с певицей Анной Седоковой. Он подчеркнул, что после развода с блогершей Оксаной Самойловой еще не готов к отношениям, передает корреспондент NEWS.ru.

Не выдавайте желаемое за действительное. Я не готов вообще ни к каким отношениям. Я ни с кем не состою в отношениях, — сказал Джиган.

Рэпер также пояснил, что пока не общается со старшей дочерью Ариелой. В подростковом возрасте многие дети хотят свободы и легкости, пояснил музыкант, добавив, что пока воспитанием девочки занимается его супруга.

Ранее Джиган заявил о намерении шестилетнего сына Давида заняться музыкой и пойти по его стопам. Артист пояснил, что в ближайшее время ребенок приступит к обучению игре на одном из музыкальных инструментов. Он также отметил, что после развода продолжает уделять детям значительное внимание.

Между тем Самойлова поблагодарила подписчиков за поддержку после развода с рэпером. По ее словам, истории фолловеров помогли ей почувствовать надежду на новые отношения.