ВСУ за сутки потеряли около 1335 военных в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Там отметили, что в зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидированы до 205 украинских военных.

В ведомстве добавили, что более 180 солдат потеряли ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад», до 120 — в зоне ответственности «Южной» группировки. При этом в результате действий группировки «Центр» были ликвидированы свыше 330 украинских военнослужащих, а на направлении «Восток» — более 455.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области. Также были освобождены три населенных пункта в Днепропетровской области, два в Сумской области и один в Запорожской области.

До этого сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России освободили Нововасилевку в Харьковской области. Операцию по установлению контроля над населенным пунктом провели бойцы подразделений группировки войск «Север».