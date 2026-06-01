ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 12:21

Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО за последние сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1335 военных в зоне СВО

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ за сутки потеряли около 1335 военных в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Там отметили, что в зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидированы до 205 украинских военных.

В ведомстве добавили, что более 180 солдат потеряли ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад», до 120 — в зоне ответственности «Южной» группировки. При этом в результате действий группировки «Центр» были ликвидированы свыше 330 украинских военнослужащих, а на направлении «Восток» — более 455.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области. Также были освобождены три населенных пункта в Днепропетровской области, два в Сумской области и один в Запорожской области.

До этого сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России освободили Нововасилевку в Харьковской области. Операцию по установлению контроля над населенным пунктом провели бойцы подразделений группировки войск «Север».

Власть
Россия
Минобороны РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.