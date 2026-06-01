Юрист предупредила о серьезных последствиях банкротства

Банкротство влечет за собой негативные репутационные последствия, в частности после этой процедуры у человека могут возникнуть проблемы с поиском работы или финансовыми сделками, заявила «Газете.Ru» юрист Марина Павлова. Она отметила, что в течение трех лет после этого человек не сможет управлять юридическими лицами.

Информация о проведенной процедуре является открытой, размещается на сайте суда и на «Федресурсе», что может быть негативным фактором при устройстве на работу или при совершении сделок с недвижимостью. В течение пяти лет после проведения процедуры гражданин обязан сообщать кредитным организациям о факте своего банкротства, поэтому вероятно, что ему больше не дадут кредиты, — предупредила Павлова.

При этом, по ее словам, такая рискованная процедура вовсе не предусматривает списание всех долгов, как обещают в некоторых рекламах. Так, банкротство не сможет погасить финансовые требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, долги вследствие неуплаты алиментов, а также убытки, причиненные юрлицу-банкроту в ходе разорения бизнеса.

Ранее судебный юрист Светлана Крылова заявила, что при банкротстве будет учитываться совместно нажитое имущество супругов. Она отметила, что при этом неважно, на кого оно оформлено.