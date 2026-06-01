01 июня 2026 в 13:10

Нутрициолог ответила, для кого переедание черешни может обернуться смертью

Нутрициолог Шипарева: людям с больными почками крайне опасно переедать черешню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переедание черешни может привести к летальному исходу для людей с больными почками, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. По ее словам, опасность представляет высокое содержание калия в ягоде, который только здоровый организм может вывести без проблем. Она отметила, что за раз не рекомендуется употреблять свыше 300 г черешни.

Калий жизненно необходим. Он отвечает за передачу нервных импульсов, сокращение мышц и стабильный сердечный ритм. В 100 г черешни содержится 230 мг калия. Один килограмм ягоды дает 2,3 тыс. мг вещества — практически суточную норму. Для здорового человека такая нагрузка не страшна: почки выведут излишки. Но если функция органа снижена, калий задерживается в крови. Развивается гиперкалиемия. Это чревато мышечной слабостью, покалыванием в конечностях и нарушениями ритма вплоть до остановки сердца. Для кого опасно? Для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Далее идут люди, принимающие популярные препараты от гипертонии. Также осторожность стоит проявить диабетикам, чьи почки работают под повышенной нагрузкой. Здоровому человеку бояться черешни не стоит. Разумная норма — до 300 г за раз, — пояснила Шипарева.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что черешню нежелательно есть людям с заболеваниями ЖКТ, а также обострениями хронических болезней. В частности, эту ягоду лучше исключить пациентам с дисбиозом и нарушениями в работе желудка и кишечника.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
