Дерматовенеролог назвала тревожные признаки после отдыха на солнце

Появление отеков и волдырей, а также сильный болевой синдром после загара требует немедленного визита к врачу, заявила в беседе с VSE42.RU дерматовенеролог Ольга Янец. По ее словам, эти признаки часто указывают на серьезные солнечные ожоги, при которых повреждаются глубокие слои эпидермиса.

Кроме того, человек должен обратиться за медицинской помощью в случае, если после отдыха на солнце родинка на теле изменила свой цвет или форму, отметила Янец. Зуд, кровоточивость и боль в этом месте — также тревожные признаки, предупредила врач.

Ранее дерматолог Наталья Ряховская заявила, что при куперозе рекомендуется избегать использования скрабов и посещения бани. В то же время, по ее словам, важно защищать кожу от солнца с помощью кремов с SPF.