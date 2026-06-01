В Госдуме назвали ответственных за гибель ребенка в Геническе

Депутат Колесник назвал Зеленского и Маска детоубийцами после удара по Геническу

Владимир Зеленский Фото: BArbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский и американский предприниматель Илон Маск являются детоубийцами в связи с нанесенным ВСУ ударом по Геническу в Херсонской области, где погиб ребенок, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, украинские военные совершают атаки на мирные города, где нет военных объектов.

ВСУ постоянно совершают атаки на мирные города РФ. Для них убийство ребенка ничего не значит. Возьмите историю в Старобельске, где погиб 21 человек, а ВСУ опять бьют по гражданским. Геническ в 200 км от Херсона, спокойный город, ни одного военного объекта. Удар по нему доказывает, что Киев готов на любую подлость. Украина пользуется западной техникой, в том числе спутниками Starlink. Так что Илон Маск тоже стал детоубийцей. Пусть не изображает из себя бог знает кого. Зеленский — ублюдок, мразь, уничтожающий детей. Пусть Запад видит, что по его вине происходит, — высказался Колесник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ. По его словам, беспилотник атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко.

